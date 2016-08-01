İstanbul Kadıköy'de üzerine beton parçası düşen bekçi yaralandı

Lemi Atlı Sokak'taki 6 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinesinin apartmanın en üst katından kopardığı beton parçası, inşaat alanında bekçilik yapan Metin Kolcu'nun kaldığı konteynerin üzerine düştü. Konteynerin tavanının çökmesi sonucu, Kolcu beton parçasının altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan çalışmanın ardından Kolcu, beton parçasının altından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında, Kolcu ile üzerine düşen beton parçasının arasında bir yatağın olduğu görüldü.

Kolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA