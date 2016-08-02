Isparta'da, gözaltı kararı verilen işadamı intihar etti

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlamak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilen iş adamı Savlu'nun Sülübey Mahallesi'ndeki evine gitti.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Polislerin geldiğini gören Savlu, ekiplerden kaçmak için evinin bulunduğu binanın 4. katından atladı. Ağır yaralanan Savlu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Savlu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARA VE EVRAKLARA EL KONULDU

Zanlının evi çevresinde arama yapan polis ekipleri, Savlu'nun kaçarken binadan attığı bavulu buldu. Bavul içindeki para ve bazı evraklara el konuldu. Kaynak: AA