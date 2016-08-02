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Hrant Dink soruşturmasında flaş gelişme!

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Darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan gazeteci Ercan Gün, Dink soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan gazeteci Ercan Gün, Dink soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İstanbulEmniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.İHA

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