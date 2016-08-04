Eşini ve çocuklarını vurduktan sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, Ereğli Adliyesinde görevli ağır ceza hakimi koruma polis memuru Harun Kaymaz (43), Eti Mahallesi Deliklitaş Caddesi'ndeki evinde, adliyede Yazı İşleri Müdürü olan eşi Neslihan (38) ile kızı Tuğba Ecem (7) ve Tarık Kaymaz'ı (13) tabancasıyla vurdu. Kaymaz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin çelik kapıyı kırmasının ardından eve girdi.

Ekipler, polis memuru Harun Kaymaz ile eşi Neslihan ve kızı Tuğba Ecem'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Tarık Kaymaz, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaymaz, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Polis memuru, eşi ve kızının cenazeleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.