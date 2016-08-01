Eş şiddettinden kaçış

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve kendisini aldattığını öne süren koca, eşinin boşanmak için 14 bin TL'lik müşterek borcu ödemesi için şart koştuğunu iddia etti. 15 yıl önce görücü usulü ile hayatlarını birleştiren 2 çocuk sahibi İsmail(37) ve K.U.(37) çifti iddiaya göre araba almak ve bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bir miktar borçlandı. Borç nedeniyle zaman zaman tartışmalara sahne olan evde huzur kalmadığını belirten İsmail U., işi gereği sık sık şehir dışına çıkmaya başladı.

Bana tokat atıyordu

Aldattığından şüphelenen İsmail U. eşinin iki sevgilisinin olduğunu ileri sürdü. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirten İsmail Ü., "Eşim, çocuklarıma ve bana şiddet uyguluyordu. Her kavga da bana tokat atıp boğazımı sıkıyor" dedi.