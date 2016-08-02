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Elazığ'da FETÖ'cü 11 polis tutuklandı

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Elazığ'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 polisten 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçtiğimiz gün FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 24 polis, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 24 polisten 11'i tutuklanırken, 13 polis ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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