Düğün yolunda trafik kazası: 2 ölü, 13 yaralı

Alınan bilgiye göre, Batman merkezdeki akraba düğününe katılmak için Sason ilçesinden yola çıkan Ahmet Güngördü (45) yönetimindeki 72 EN 141 plakalı minibüs, kent merkezine 20 kilometre kala Şerbetli köyü mevkisinde şarampole devrilerek, yol kenarındaki mısır tarlasına girdi.

Kazada, sürücü Güngördü ile araçta bulunan Muhammed Çelik (9), Hediye Karakaya (53), Ayşete Yıldırım (59), Salih Yılmaz (43), Elif Çelik (6), Sadiye İlgin (65), Hanife Akkuş (95), Aynur Çelik, Hüseyin Çelik, Sakine Çelik, Harife Akkuş, Yunus Bakırcı, Cemal Aktaş ve Barış İlgin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastenesi ve kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Sakine Çelik ile Harife Akkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan kazazedelerin yakınları, hastane önüne akın etti.AA