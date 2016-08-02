Diyarbakır'da 14 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valliği tarafından, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyonlar kapsamında Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinin 14 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Silvan ilçeleri kırsalında bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Lice ve Hazro ilçelerine bağlı Dallıca, Budak, Tepe, Kabakaya, Çitlibahçe, Ormankaya, Oyuklu ve Kutlu köyleri arasında kalan bölgede operasyon düzenleneceği bildirildi. Operasyon kapsamında 14 köyde 2 Ağustus saat 17.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesi'ne bağlı olan; Akçabudak, Saydamlı, Sağlık, Bayırlı, Körtan, Hedik, Dallıca, Budak, Tepe, Kabakaya, Kutlu, ve Oyuklu köyleri ile Hazro İlçesi'ne bağlı olan; Çitlibahçe ve Ormankaya köyleri sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 2 Ağustos 2016 Salı günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."