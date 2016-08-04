D-100'deki zincirleme kaza trafiği kilitledi

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kozyatağı Mevkii'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan hafif yağış nedeniyle ıslanan yolda kayan bir kamyonet, içerisinde yolcular olan otobüse arkadan çarptı. O esnada aynı istikamete seyreden 4 araç da kayarak birbirlerine çarptı. 6 aracın karıştığı kazada, 2'si kamyonette 4'ü otobüste olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedbir amaçlı itfaiye de olay yerine geldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle tarfik D-100 karayolu Ankara istikametinde yaklaşık 1 saat boyunca 2 şeritten verildi. Trafik durma noktasına gelirken, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.