Çalınan askeri lise sınavı soruları için 'istihare' yalanı

Yozgat merkezli 11 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik operasyon kapsamında, askeri liselere giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, çalınan askeri lise sınav sorularına "kul hakkı" endişesiyle yaklaşan öğrencilerin, "Siz oraları çok karıştırmayın. Bu soruları Fetullah Gülen'in yanında bulunan büyük abiler gece yattıkları istiharede görüyor'' diye ikna edildiği ve askeri okullara yerleşmelerinin sağlandığı ortaya çıktı.

Yozgat Valiliği OHAL Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin askeri liselere giriş sınavındaki usulsüzlük soruşturmasını 4 aydır sürdürdüğü belirtildi.

Askeri lise sınavlarına giren öğrenciler, velileri, bilgi sahibi şahıs ve şüphelilerden alınan ifadeler, bilgi ve belgeler neticesinde, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY bağlı dershanelerde eğitim görenlerden özellikle itaatkar ve "cemaate" gönülden bağlı olanların seçildikleri ifade edilen açıklamada, çocukların ailelerine ulaşılarak, ''evlerimizde çocuğunuza ders çalıştıracağız, ileride onları büyük yerlere getireceğiz, çocuklarınızı bizim cemaat evlerine gönderin'' telkininde bulunulduğu bildirildi.

Ailelerin kabul etmesi üzerine öğrencilerin belirlenen evlere yerleştirildiğine değinilen açıklamada, öğrencilere sözde ev imamları tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çeşitli kitapların okutturulup, videoların izlettirildiği ve sürekli FETÖ'ye övgüler dizildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilere askeriye ve askerliği anlatan çeşitli filmlerin izlettirilerek, "Arkadaşlar siz de bu filmdeki gibi bir komutan olabilir, ülkenize, vatanınıza, milletinize faydalı bireyler olabilirsiniz. Şu anda askeriye dinsizlerin ve yobazların elinde, biz onların yerine sizleri oralarda görmek istiyoruz. Bugünden sonra ders çalışmalarımız askeri lise ağırlıklı olacak, artık evlerimizde daha sık kalın." dendiği aktarıldı.

Öğrencilere, "Askeriye içerisinde ateist, sol zihniyette, Atatürkçü zihniyette subayların olduğu, bunların yerine kendileri gibi inançlı Müslüman insanların görev yapması gerektiği" şeklinde telkinlerde bulunulduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, motive ettikleri bu çocukların bütün giderlerinin esnaf toplantılarında himmet, burs ve benzeri adlar altında toplanan paralardan karşılandığının, FETÖ yapılanması ile ilgili bilgiler verildiği, "iyi bir Fetullahçı" olmak için "abi"lere itaatin öneminden bahsedildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Öğrencilerin sınava yakın aylarda dörderli gruplar halinde örgüte bağlı öğrenci evlerinde kampa alınarak toplumdan soyutlandıkları ve gizlendikleri belirtilen açıklamada, her bir öğrenciye 4 büyük İslam halifesi olan Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimlerinin verildiği, kod isimlerle hitap edilen öğrencilerin bu şekilde motive edildiğinin ortaya çıktığı bildirildi.

'Abiler soruları rüyalarında gördüler'' diye kandırmışlar

Açıklamada, Askeri Lise Sınavı'nı kazanan öğrencilerin, sınavdan önce kendilerine çözdürülen deneme sorularının, Askeri Lise Sınavı'nda çıkan sorularla birebir aynı olduğunu görmesi ve bu olayın "kul hakkına" girdiği için rahatsız olduklarını belirtmesi üzerine FETÖ/PDY mensuplarının, "Siz, oraları çok karıştırmayın, bu soruları Fetullah Gülen'in yanında bulunan büyük abiler gece yattıkları istihare rüyalarında görüyor. Askeriyedeki dinsizleri temizlemek için bu konu caiz" dediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Buna rağmen askeri liseye kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin, "Sizin için yapılan uğraşlar boşa mı gitsin, sen seçilmiş kişilerdensin, sen bu okulu okuyarak hizmet akımına büyük katkılarda bulunacaksın. Askeri liseye gitmediğin takdirde 'şefkat tokadı' yiyeceksin. Bir daha devlet kurumlarında hiçbir işe giremeyeceksin" şeklinde tehdit edildiği vurgulanan açıklamada, sınavı kazanan öğrencilere mülakat sorularının ezberletildiği bildirildi.

Sınavı kazanan çocuklara okullarda yapmaları gerekenlerin de öğretildiğine işaret edilen açıklamada, "Cemaatçi olduğunu belli etme, arkadaşların arasında cemaat muhabbetleri olursa sen o konulara hiç girme, bizimle irtibat kuracağın zaman kendi cep telefonunu kullanma, bizi ankesörlü telefondan arayarak bizim sana söyleyeceğimiz yerlere gel, kendini gizle" şeklinde telkinlerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin hafta sonu izinlerinde "ev abileri"nin belirledikleri adreslerdeki cemaat evlerinde buluştukları ve böylelikle cemaatten kopmalarının engellediği de vurgulandı.

Soruşturma

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY'ye ait öğrenci evlerinde kalan ve ağabeyleri tarafından özel eğitim verilerek yetiştirilen öğrenciler için askeri liselere giriş sınavı sorularının çalındığını, soruların sızdırılarak öğrencilere verildiğini, örgüte bağlı öğrencilere sınavda çıkacak soruların deneme sınavı adı altında ezberletildiğini, öğrencilere ezberletilen sorularla sınavda çıkan soruların aynı olduğunu, FETÖ/PDY mensuplarının haksız bir şekilde askeri lise sınavlarını kazanmalarının sağlandığını ve bu kişilerin TSK içine sızarak, örgütlendiğini" tespit etmişti.

Soruşturma kapsamında Yozgat merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana, Samsun, Siirt, Kayseri, Manisa ve Bayburt'ta başlatılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.AA