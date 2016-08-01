Bursa’da madde bağımlısı dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi, Koğukçınar Mahallesi, Uzunoğlu İşhanı Bodrum katındaki dün meydana geldi. B.O. uyuştucu aldıktan sonra tanımadığı öne sürülen Murat Acar’ın oto müzik dizaynı işyerine giderek, işyeri sahibini bıçakla ağır yaraladı. B.O. bu sırada işyerinde oturan ve kendisine engel olmak isteyen Yunus Kul ile Ahmet Işık’ı da yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye ile Çekirge Devlet ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Acar öldü, hayati tehlikesi bulunan Yunus Kul yoğun bakımda, Ahmet Işık ise genel cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra arkadaşlarının yanına gidip "Bugün üç kişişiyi indirdim" diyen B.O., polis tarafından yakalandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen B.O. haber verilmesi sonucu çocuk şubesine gelen babasını da tanımayarak, "Sen kimsin" dediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Kaynak: DHA