18 yaşındaki genç kız ormanlık alanda ölü bulundu

Geçen cuma günü sabah saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alandan geçen vatandaşlar genç bir kızın cesedini görüp durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, boğularak öldürüldüğü anlaşılan genç kızın 18 yaşındaki Kader Kaya olduğunu belirledi. Kaya'nın cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışmalarını sürdürürken öldürülen Kader Kaya'nın fotoğrafçılar için fotomodellik yaptığı, olaydan önce de evden bir iş görüşmesi için ayrılıp bir daha geri dönmediği belirtildi.