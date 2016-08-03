Kaset kumpasında 120 gözaltı 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve aralarında Deniz Bölükbaşı, Cihan Paçacı, Bülent Dedikli nun bulunduğu 10 eski MHP'li milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında,120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cu mhuriyet Bassavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı şüpheli bulunan 170 kişiden 120’si hakkında gözaltı kararı verdi. Dosyanın şüphelisi 31 kişinin halen başka suçlardan tutuklu oldukları öğrenilirken, diğerlerinin gözaltına alınmaksızın ifadelerinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat yollandı. 120 kişiden 36'sının gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına da devam edildiği bildirildi.

İki dosya birleştirilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma ve 2011'de bazı isimlerin MHP'den istifasına yol açan görüntülerle ilgili soruşturma dosyaları geçen aylarda, "Özel hayatın gizliliğine yönelik eylemlerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin şüpheler üzerine birleştirilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun önü açılmıştı

Çekilen uygunsuz görüntülerin servis edilmesi siyasette deprem etkisi oluşturmuştu. Sekreteriyle görüntüleri yayınlanmadan önce CHP Genel Başkan olan Deniz Baykal görevini bırakmak zorunda kalmış ve yerine Kılıçdaroğlu gelmişti. Yine MHP’li 10 milletvekillinin ve yöneticilerinin görüntüleri servis edilmişti. Bunun üzerine de bu isimler milletvekilliğinden ve siyasetten ayrılmıştı.