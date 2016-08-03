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FETÖ'cüler din dersini papaza verdirtmişler!

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AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye'nin eski Mogadişu Büyükelçisi Torun, “FETÖ Afrika’da siyasi bir misyonerlik yürütüyor. Gana gibi yarıya yakını Müslüman olan bir ülkede bile din dersini papaza verdiriyorlar. FETÖ Afrika’da zenginleri, bürokratları, siyasetçileri hedef seçiyor ve onların çocuklarına yönelik çalışıyor” diye konuştu

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye'nin  eski Mogadişu Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun, FETÖ’nün Afrika’daki yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ’nün açtığı okullar ve kurduğu ekonomik ağla  siyasi bir misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü kaydeden Torun, örgütün dini bir  misyonla ya da yardım misyonuyla hareket etmediğini vurguladı.

Örgütün Afrika’daki zenginlerin, bürokratların ve siyasetçilerin  çocuklarını hedef alarak kıtada siyasi etkinlik kazanmaya çalıştığını vurgulayan  Torun, “Gana gibi yarıya yakını Müslüman olan bir ülkede bile din dersini papaza  verdiriyorlardı. Hiçbir dini kaygıları yok.” diye konuştu.

'FETÖ OKULLARI O ÜLKELERDE TEHLİKELER YARATIYOR'

Afrika ülkelerinin, FETÖ kurumlarına yönelik atması gereken adımlara  ilişkin Torun, “Türkiye, Afrika’da etkin bir ülke. Türkiye’nin Afrika’da ticari  ve kalkınma faaliyetleri var. Bu açıdan Afrika ülkeleri bir örgüt için bir  ülkeyle olan ilişkilerini feda etmez.” dedi. Söz konusu bölgede demokrasiler  yerleşik olmadığı için kişisel ilişkilerin çok fazla ön planda olduğunun altını  çizen Torun, örgütün söz konusu ülkeler için de benzer tehlikeler yarattığının  yöneticilere anlatılması gerektiğini söyledi.    Somali hükumetinin FETÖ’nün tüm faaliyetlerini durdurduğunu hatırlatan  Torun, diğer Afrika ülkelerindeki okulların Maarif Vakfı’na veya yerel makamlara  devredilmesi ve örgüt üyelerinin sınır dışı edilmeleri konusunda da ciddi çalışma  yapılması gerektiğine işaret etti. Bu konuda adımların bir an önce atılmasının  önemine değinen Torun, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen  yıl ziyaret ettiği ülkelerden başlayabileceğini söyledi. Torun, “Cumhurbaşkanımız  bizzat o ülkelerin liderlerine bilgileri vermişti gittiğinde. Dolayısıyla sıcağı  sıcağına o ziyaretlerin devamı olarak bu ülkelerde hızlıca bir çalışma  yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÇOK CİDDİ TİCARİ ORTAK'

AK Parti hükümetinin önceki dönemlerde Afrika ülkelerinden FETÖ  okullarının kapatılmasına yönelik taleplerinin siyasi rekabetin sonucu olarak  görüldüğünü söyleyen Torun, bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişiminin örgütün  anlatılması açısından iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Birçok Afrika ülkesi  için Türkiye’nin ciddi bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Torun,  Türkiye’yle iyi ilişkilerin bu ülkelerin de menfaatine olduğunun altını çizdi.  FETÖ’nün Afrika basınında da Türkiye aleyhinde propaganda yaptığını  kaydeden Torun, Batı basınının bu çalışmalara destek olduğunu ifade etti. Afrika  ve Uzakdoğu ülkelerinin uluslararası konularda Amerikan ve Avrupa basınından  beslendiğini vurgulayan Torun, “Batı  basınındaki olumsuz hava da bir anlamda  propaganda olarak o bölgelere de yansıyor.” diye konuştu.

GÜLEN'İN AFRİKAYA KAÇMASINA İHTİMAL  VERMİYORUM!

Torun, Gülen’in Afrika ülkelerinden birine kaçabileceğine yönelik  iddialarla ilgili şunları kaydetti:“Bir Afrika ülkesine kaçmasına pek ihtimal vermiyorum. Afrika  ülkelerinde bunlar iki şeyi sağlayamazlar. Bir, iade edilmeme garantisini  sağlayamazlar. Afrika ülkelerinin hiçbiri bu anlamda stabil ülkeler değiller.  Yönetim değiştiğinde birçok tavır değişebiliyor. İkincisi ise güvenlik anlamında  Afrika’ya güvenmezler. Bence ABD onunla  daha işi varsa iade etmeyecek ama işi  bittiyse, 'bu aktörle devam etmeyeceğiz' derse teslim edecektir.  Başka bir  ülkeye gitse bile ben bunun bir Batı ülkesi olacağını düşünüyorum.” (AA)

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