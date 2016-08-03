FETÖ'cüler din dersini papaza verdirtmişler!

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye'nin eski Mogadişu Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun, FETÖ’nün Afrika’daki yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ’nün açtığı okullar ve kurduğu ekonomik ağla siyasi bir misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü kaydeden Torun, örgütün dini bir misyonla ya da yardım misyonuyla hareket etmediğini vurguladı.

Örgütün Afrika’daki zenginlerin, bürokratların ve siyasetçilerin çocuklarını hedef alarak kıtada siyasi etkinlik kazanmaya çalıştığını vurgulayan Torun, “Gana gibi yarıya yakını Müslüman olan bir ülkede bile din dersini papaza verdiriyorlardı. Hiçbir dini kaygıları yok.” diye konuştu.

'FETÖ OKULLARI O ÜLKELERDE TEHLİKELER YARATIYOR'

Afrika ülkelerinin, FETÖ kurumlarına yönelik atması gereken adımlara ilişkin Torun, “Türkiye, Afrika’da etkin bir ülke. Türkiye’nin Afrika’da ticari ve kalkınma faaliyetleri var. Bu açıdan Afrika ülkeleri bir örgüt için bir ülkeyle olan ilişkilerini feda etmez.” dedi. Söz konusu bölgede demokrasiler yerleşik olmadığı için kişisel ilişkilerin çok fazla ön planda olduğunun altını çizen Torun, örgütün söz konusu ülkeler için de benzer tehlikeler yarattığının yöneticilere anlatılması gerektiğini söyledi. Somali hükumetinin FETÖ’nün tüm faaliyetlerini durdurduğunu hatırlatan Torun, diğer Afrika ülkelerindeki okulların Maarif Vakfı’na veya yerel makamlara devredilmesi ve örgüt üyelerinin sınır dışı edilmeleri konusunda da ciddi çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. Bu konuda adımların bir an önce atılmasının önemine değinen Torun, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl ziyaret ettiği ülkelerden başlayabileceğini söyledi. Torun, “Cumhurbaşkanımız bizzat o ülkelerin liderlerine bilgileri vermişti gittiğinde. Dolayısıyla sıcağı sıcağına o ziyaretlerin devamı olarak bu ülkelerde hızlıca bir çalışma yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÇOK CİDDİ TİCARİ ORTAK'

AK Parti hükümetinin önceki dönemlerde Afrika ülkelerinden FETÖ okullarının kapatılmasına yönelik taleplerinin siyasi rekabetin sonucu olarak görüldüğünü söyleyen Torun, bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişiminin örgütün anlatılması açısından iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Birçok Afrika ülkesi için Türkiye’nin ciddi bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Torun, Türkiye’yle iyi ilişkilerin bu ülkelerin de menfaatine olduğunun altını çizdi. FETÖ’nün Afrika basınında da Türkiye aleyhinde propaganda yaptığını kaydeden Torun, Batı basınının bu çalışmalara destek olduğunu ifade etti. Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinin uluslararası konularda Amerikan ve Avrupa basınından beslendiğini vurgulayan Torun, “Batı basınındaki olumsuz hava da bir anlamda propaganda olarak o bölgelere de yansıyor.” diye konuştu.

GÜLEN'İN AFRİKAYA KAÇMASINA İHTİMAL VERMİYORUM!

Torun, Gülen’in Afrika ülkelerinden birine kaçabileceğine yönelik iddialarla ilgili şunları kaydetti:“Bir Afrika ülkesine kaçmasına pek ihtimal vermiyorum. Afrika ülkelerinde bunlar iki şeyi sağlayamazlar. Bir, iade edilmeme garantisini sağlayamazlar. Afrika ülkelerinin hiçbiri bu anlamda stabil ülkeler değiller. Yönetim değiştiğinde birçok tavır değişebiliyor. İkincisi ise güvenlik anlamında Afrika’ya güvenmezler. Bence ABD onunla daha işi varsa iade etmeyecek ama işi bittiyse, 'bu aktörle devam etmeyeceğiz' derse teslim edecektir. Başka bir ülkeye gitse bile ben bunun bir Batı ülkesi olacağını düşünüyorum.” (AA)