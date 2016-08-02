Erdoğan hakaret davalarını geri çekti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı açtığı tazminat davalarını geri çekti. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın mahkemeye sunduğu dilekçelerde, "Bütün demokratik liderler gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da muhalefetin, yapıcı ve yararlı eleştirinin vazgeçilmezliğinin idrakindedir” denildi. Dilekçede, "Kuşkusuz herkesin aynı fikirde olması değil, milletin asgari müşterekte buluşması, başkasının varlığına, inancına ve düşüncesine saygı göstermesi gerekir denildi.

KARŞI JEST GELDİ

Gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki şikayet ve davalarını geri çektiğini açıkladı.

Yenikapı'da siz de konuşun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi 7 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilecek 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne davet etti. Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nun mitingde birer konuşma yapmalarını da istedi. Siyasette normalleşme adımları çerçevesinde davete olumlu yanıt verilmesi bekleniyor.