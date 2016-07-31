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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Erdoğan'ın videokonferansına engel kabul edilemez

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videokonferans ile katılmasının engellenmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek  'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videokonferans ile katılmasının engellenmesine tepki gösterdi. Kalın, "Bugün Almanya'nın Köln kentinde farklı siyasi parti temsilcileri, onlarca STK ve binlerce Türk ve Alman vatandaşının katılımıyla yapılacak olan 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans yoluyla katılmasının Alman makamları tarafından engellenmesi yoluna gidilmesi, kabul edilemez bir durumdur" dedi.

İbrahim Kalın sözlerine, "FETÖ’nün darbe girişimini büyük bir kahramanlık hikayesi yazarak boşa çıkartan milletimizin Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının Alman yerel makamları ve Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmesinin gerçek sebebini merak ediyor, Alman makamlarının tatmin edici bir izahta bulunacağını umut ediyoruz" ifadeleriyle devam etti. Kaynak: AA

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