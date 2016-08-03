Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milleti meydanlara davet ettim çünkü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bir profesör müsveddesi sokağa çıkamaz diyor. Onlar bu milleti tanımamış, bu milletin ruhuyla özdeş olmamış. İnandığım için milleti meydanlara davet ettim. Atatürk Havalimanı'na indiğimizde terminale insanların nasıl yığıldığını gördüm. F-16'lara tanklara karşı elinde bayrakla yürüyen bu milletin eşi yok.

Şu salondan ilan ediyorum. Bu saatten sonra Pansilvanya'daki şarlatanın hezeyanlarına kulak veren herkes başına gelecekleri kabul etmiş demektir.

Yüzlerine tükürseniz yağmur yağdı diye şüfür eden, kendi ailelerine bir iyi davranmayan bu kişilerin sapkın davası din haline dönüşmüştür. Bir ihanet şebekesinin dini motifleri kullanıyor olması onu aklamaya yeter mi? Kur'an-ı Kerim'de her zaman aklın kullanılması yönünde öğütler yer alıyor. Herkes kendi yolunda gitmekte sebeptir. Biz ikaz görevimizi yıllardır yerine getirdik. Pişmanım diyenler hakkında ciddi şüphelerimiz var. Elbette asıl olan beyandır diyeceğiz. Bu kişilere karşı gardımızı sonuna kadar indirmeyeceğiz.