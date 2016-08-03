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CHP'li Deniz Baykal ifade verdi

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CHP'li Deniz Baykal hakkında hazırlanan fezlekeler için Antalya Adliyesi'nde ifade verdi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, fezlekelerle ilgili ifade vermek üzere Antalya Adliyesi'ne geldi.

Deniz Baykal'a adliyeye gelişinde, CHP 22. Dönem Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk de eşlik etti.

Baykal, basın mensuplarının adliyeye neden geldiğini sorması üzerine, "Fezlekeler var, bunun için ifade vereceğim." dedi.

Deniz Baykal, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın odasına geçti.

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