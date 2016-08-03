Bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, ülkemizde yaşanan kanlı terörist darbe teşebbüsü sonrasında ülkemiz ile Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı vurgulamak ve son gelişmeler bağlamında bilgi alışverişinde bulunmak üzere 3, 4 Ağustos 2016 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir” denildi.

Jagland’ın TBMM’yi ziyaret edeceğinin belirtildiği açıklamada, “Sayın Bakanımızla ikili görüşme gerçekleştirecek olan Genel Sekreter Jagland’ın ziyaret sırasında üst düzey devlet erkanıyla görüşmelerde bulunması, ayrıca TBMM’ye giderek Gazi Meclisimizin 15 Temmuz gecesi uğradığı hain saldırının izlerini yerinde görmesi öngörülmektedir. Gerçekleştirilecek temaslarda kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’yle devam eden işbirliği gündemimiz, ülkemizdeki son gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.