Başbakan Yıldırım: Harp okulları aynen devam edecek
Başbakan Yıldırım, "Harp okullarının kapatıldığını söylüyorlar. Bunlar doğru değildir. Harp okulları aynen devam edecektir. Okullara girişteki kısıtlamaları ortadan kaldırdık." dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Askeri liselerin kapatıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Harp okullarının kapatıldığını söylüyorlar. Bunlar doğru değildir. Harp okulları aynen devam edecektir. Yaptığımız şudur: Askeri liseleri kapattık, artık harp okullarına nasıl üniversiteden herkes girebiliyorsa, o şekilde bütün liselerden; meslek liselerinden, imam hatip liselerinden, düz liselerden herkes harp okuluna girecek. Sınavı kazanan, şartları yerine getiren her vatan evladı bu kurumdaki şerefli görevini alacak. Okullara girişteki kısıtlamaları ortadan kaldırdık."