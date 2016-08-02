Başbakan Yıldırım: Harp okulları aynen devam edecek

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Askeri liselerin kapatıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Harp okullarının kapatıldığını söylüyorlar. Bunlar doğru değildir. Harp okulları aynen devam edecektir. Yaptığımız şudur: Askeri liseleri kapattık, artık harp okullarına nasıl üniversiteden herkes girebiliyorsa, o şekilde bütün liselerden; meslek liselerinden, imam hatip liselerinden, düz liselerden herkes harp okuluna girecek. Sınavı kazanan, şartları yerine getiren her vatan evladı bu kurumdaki şerefli görevini alacak. Okullara girişteki kısıtlamaları ortadan kaldırdık."