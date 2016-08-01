Turabi'nin en büyük hayali gerçek oldu

'Kertenkele' dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da alan Turabi hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Sinema filminde başrol oynayacak

Hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan Turabi sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. "Kertenkele" dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Bodrum'a tatile gelen Turabi sevenlerine müjdeli haberi vererek, sinema filminde başrol oynayacağını ve hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

"Oyuncu olmak en büyük hayalimdi"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turabi, Bodrum'da tatil yaptığını söyleyerek; "En büyük hayalimdi oyuncu olmak. Onun içinde ilk adımı attım. İkinci bir hayalim ise bunu en iyi şekilde ilerletmek ve Türkiye'nin aksiyon oyuncusu olmak, bunun içinde elimden gelen her şeyi yapıyorum. Aksiyon oyuncusu olmak için sürekli eğitim alıyorum. Kısa bir tatilden sonra İngiltere'ye aksiyon üzerine eğitim almaya gideceğim" dedi.

Başrol oynayacak

Yeni projelerinden de bahseden Turabi, bir sinema filminde başrol oynayacağını belirtti. Turabi, şöyle konuştu: "Şuan 2 tane sinema filmi var. Biri başrol diğerinde rolü güzel olan bir sinema filmi. Şimdi onları halledeceğiz, daha sonra dizimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başrol oynadığım rolde ben bıçkın bir deli kanlıyı oynuyorum. Bu aralar çok yoğunum günde 5 saat uyku ile güne devam ediyorum. Dizi çok güzel gidiyor reytinglerde 2 sıraya kadar ulaştık. Bir laf vardır ya sevdiğin işi yaparsan çalışmış sayılmıyorsun. Ben de sevdiğim işi yaptığım için çalışmış sayılmıyorum. İşimi seve seve yapıyorum"

Kaynak: İHA