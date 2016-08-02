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Sahnede büyük şok!

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İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çok sayıda oyuncu ve yönetmen açığa alındı!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma İstanbul Şehir Tiyatroları'na sıçradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hükümetin olağanüstü hal (OHAL) ilanının ardından yayınladığı 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) dayanarak İBB Şehir Tiyatroları’nda görevli olan aralarında ünlü oyuncu Sevinç Erbulak ve Kemal Kocatürk’ün olduğu çok sayıda oyuncu ve yönetmeni görevden uzaklaştırdı. Mesleki hayatından alınan diğer isimler şöyle: oyuncu Mahberi Mertoğlu, İrem Arslan, Arda Aydın ve yönetmen Ragıp Yavuz. 

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