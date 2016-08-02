Mustafa Alabora'dan haber var!

Şile yolunda araçla seyir halinde giden iki genç, Periscope'tan canlı yayın yaptıkları sırada önde seyreden kamyona çarmış, kazada, gençlerin çarptığı araçların birinde bulunan Mustafa Alabora da yaralanmıştı. Ünlü sanatçı o günden beri yoğun bakımda tedavi görüyordu.

MUSTAFA ALABORA ODAYA ÇIKTI

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Dinç, Mustafa Alabora'nın güncel sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Geçirdiği trafik kazası sonrası 25 Temmuz Pazartesi günü Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'ne getirilen değerli sanatçımız Mustafa Alabora, 29 Temmuz Cuma günü yoğun bakım ünitemizden yatan hasta katındaki odasına alındı. Dün sol ayak bileğindeki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçiren hastamızın, gerek ameliyat sonrası bakım ve tedavisi gerekse omurga kırığının rehabilitasyonu için bir süre daha hastanemizde kalması gerekmektedir. Sayın Alabora'nın genel durumu gayet iyidir."