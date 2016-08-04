Mahkemeden Mustafa Sandal'ı sevindiren karar

Universal Müzik Taksim Edisyon, sözleşmesini fesheden Mustafa Sandal'a verdiği 162 bin 853 liralık avansın iadesi için şarkıcıya 5 yıl önce dava açmıştı. Şirketin iddiasına göre Sandal'ın şirket adına 4 albüm yapması gerekiyordu. Yurt dışı ve yurt içindeki telif bedellerinin tam olarak kendisine ödenmediğini belirten Sandal ise davanın reddini istedi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; davanın karar duruşmasına katılan Mustafa Sandal'ın avukatı, davacı şirketle imzalanan sözleşmede 4 yıllık süreçte toplam 4 albüm değil 2 albüm için anlaşma yapıldığını söyledi. Avukat, müvekkili Sandal'ın 3 albüm çıkarttığını ve cayma hakkını kullanarak sözleşmeden vazgeçtiğini, hatta davacı şirketten alacaklı durumunda olduğunu belirterek, "Davanın reddini istiyoruz" diye konuştu.

Universal Müzik'in avukatı, yeni bir rapor aldırılması talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Universal Müzik'in açtığı davanın reddine karar verdi.