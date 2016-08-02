Gareth Bale’den çılgın evlilik teklifi!
Yıldız futbolcu Gareth Bale, evlilik teklifi için Togamago Adası'nı kapattı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve EURO 2016 yarı finalisti Galler Milli Takımı'nın yıldızı Gareth Bale, uzun süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Emma Rhys-Jones'a evlilik teklif etmek için üzerinde sadece bir evin bulunduğu Togamago Adası'nı 380 bin sterline (1 milyon 520 bin TL) kiraladı.
Ibiza Adası yakınlarındaki adanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rhys-Jones, teklifi kabul ettiğini duyurdu.
Fotoğraf sadece twitter'da 15 bin kez paylaşıldı. Bale'in, twitter'da 9 milyona yakın takipçisiyle paylaştığı fotoğraf ve "Evet dedi! Doğum günü de kutladığım bu hafta sonunu hiç unutmayacağım" mesajı ise 50 binden fazla beğeni aldı.