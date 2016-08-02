Gareth Bale’den çılgın evlilik teklifi!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve EURO 2016 yarı finalisti Galler Milli Takımı'nın yıldızı Gareth Bale, uzun süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Emma Rhys-Jones'a evlilik teklif etmek için üzerinde sadece bir evin bulunduğu Togamago Adası'nı 380 bin sterline (1 milyon 520 bin TL) kiraladı.

Ibiza Adası yakınlarındaki adanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rhys-Jones, teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Fotoğraf sadece twitter'da 15 bin kez paylaşıldı. Bale'in, twitter'da 9 milyona yakın takipçisiyle paylaştığı fotoğraf ve "Evet dedi! Doğum günü de kutladığım bu hafta sonunu hiç unutmayacağım" mesajı ise 50 binden fazla beğeni aldı.