Cem Yılmaz - Ahu Yağtu barıştı mı?

Uzun süredir Bodrum’da aynı evde tatil yapan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin, oğulları Kemal için barıştıkları iddia edildi. 2012 yılında evlenen ve 20 ay sonra sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Yılmaz ve Yağtu’nun, ailece geçirdikleri zaman içerisinde aşklarının yeniden alevlendiği konuşuluyor.

Anne ve babasının bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduğu öğrenilen Kemal’in kardeş isteğinin barışmada etkili olduğu söyleniyor. Eski günlerine dönen çiftin, tekrar bir araya gelmeleri dostlarını da sevindirdi. Komedyen ve Yağtu’nun ikinci kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu oldu. Kaynak: Milliyet