Açıkhava'da Kenan rüzgarı 

Seyircileri 10’uncu Yıl Marşı’yla selamlayan Doğulu, darbe girişimi yüzünden zor günler geçiren Türkiye gündemi için açıklamalarda bulundu: "Bu süreçte kenetlenmenin ve birlikte olmanın önemini yaşayarak yine birlikte öğrendik.

Müzik şöleni

Bundan sonra önyargısız, hoşgörülü, acı söz söylemeden, birbirimize destek olarak geçirmek zorundayız. İyi günde kötü günde hep birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz." Gecede sürprizler yapan şarkıcı, sahnesinde Bengü ve ağabeyi Ozan Doğulu’yu ağırlayarak hayranlarına adeta müzik şöleni yaşattı.