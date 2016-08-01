Açıkhava'da Kenan rüzgarı
Kenan Doğulu, ‘Tadım Yaz Konserleri’ kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
Seyircileri 10’uncu Yıl Marşı’yla selamlayan Doğulu, darbe girişimi yüzünden zor günler geçiren Türkiye gündemi için açıklamalarda bulundu: "Bu süreçte kenetlenmenin ve birlikte olmanın önemini yaşayarak yine birlikte öğrendik.
Müzik şöleni
Bundan sonra önyargısız, hoşgörülü, acı söz söylemeden, birbirimize destek olarak geçirmek zorundayız. İyi günde kötü günde hep birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz." Gecede sürprizler yapan şarkıcı, sahnesinde Bengü ve ağabeyi Ozan Doğulu’yu ağırlayarak hayranlarına adeta müzik şöleni yaşattı.