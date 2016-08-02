Vergi affı KOBİ'nin can simidi olacak

TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu yaptığı yazılı açıklama ile, kamuoyunda vergi affı olarak bilinen "Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile ilgili değerlendirmede bulundu. Tasarı ile vergi borçlarına yapılandırma getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kadooğlu, özellikle ülke ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lerin, getirilecek düzenleme ile rahat nefes alacaklarını, adil her düzenlemeyi konfederasyon olarak desteklerini açıkladı.

Özellikle dünyada yaşanan krizin gelişmekte olan ülkelere yansımasının ağır sonuçlar doğurabildiğine işaret eden Kadooğlu, işletmelerin kriz dönemlerinde finansal açıdan sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Piyasalarda işler durgunlaştığında, bundan en fazla finansal yapıları kırılgan, karlılık marjları düşük, riskleri yüksek olan KOBİ'ler olumsuz etkileniyor. Geçtiğimiz dönemde, gerek düşen büyüme, gerekse TL'nin değerinde görülen dalgalanma, küresel terör ve ekonomik krizin etkilerinin devam etmesi birçok KOBİ'nin mali yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırdı. Hiçbir şekilde kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı finansman sıkıntısına düşmüş, son dönemde yaşanan ve bizim dışımızda gelişen olumsuz atmosfer nedeniyle siparişleri iptal edilmiş, TL'nin değerindeki aşırı oynaklık nedeniyle zarar yazmış KOBİ'lerimiz var. Bu nedenle bugün gündemde olan vergi affının birçok KOBİ için bir can simidi olacağı açıktır.

Vergi ödemelerini zamanında yapamayan KOBİ'ler, üzerine eklenen cezalar ile borçlarını ödeyemez duruma geldi. Aftan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yararlanacak olması KOBİ'ler kadar kısa vadede ekonomimiz için de bir can simidi olacak. Vergisini zamanında ödeyemeyen işletmeler için olumlu bir adım olarak gündeme gelen vergi affının, öte yandan vergisini zamanında ödeyen KOBİ'ler için bir haksızlığa dönüşmemesi gerek."

Vergisini zamanında ödeyememiş işletmeler için olumlu olan vergi affının, zamanında ödemiş KOBİ'ler için ise büyük bir haksızlık haline gelmemesi için, SGK primlerini zamanında ödeyen işletmelerin kullandığı indirim avantajının, vergi kalemlerinin tamamında uygulanması önerisinde bulunan Kadooğlu, sadece vergi affı ile adaletli bir sistem inşa etmenin mümkün olmayacağını savundu.

Kadooğlu, TÜRKONFED olarak vergi ödememenin değil, vergiyi zamanında ödemenin ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, kurumlar vergisini düzenli ödeyen firmalara vergi indirimi sağlanmasının da adaletli bir yaklaşım olacağı yorumunda bulundu.

Beş yıl boyunca düzenli olarak vergisini ödeyen kurumların, beşinci yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 18 indirilmesi önerisini dile getiren Kadooğlu, "Özendirici bir sistemin yerleştirilmesi, KOBİ'lere yönelik vergilerde avantajlar sağlanması gerekmektedir. Beş yıl düzenli vergi ödeyen kurumlara beşinci yıldan itibaren kurumlar vergisi yüzde 18 olarak uygulanabilir. Bu oran takip eden her iki yıl da yüzde 1 azaltılarak maksimum yüzde 15'e indirilebilir. Firmanın herhangi bir yılda zarar beyan etmesi veya herhangi bir vergi kaybı cezası yemesi durumunda kazandığı indirim hakları kaldırılabilir. KOBİ'lerin halka açılmalarının önündeki engellerden biri kayıt dışı çalışma ortamıdır. Daha fazla sayıda KOBİ'nin halka açılması için ilk 10 yıl kurumlar vergisi indirimi sağlanması doğru olacaktır. Bu sayede kayıt dışı kalmak yerine, halka açılma tercih edilebilir." değerlendirmesini yaptı.