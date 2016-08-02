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Türk Telekom'dan şehit ailelerine destek

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Türk Telekom, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerine iletişim desteğini sürdürüyor.

Şirket, bu kapsamda hali hazırda Türk Telekom abonesi olan şehit ailelerine bir yıl boyunca, evde İnternet ve ev telefonu hizmetlerini ücretsiz sunacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'nin ailelerine iletişim desteği sürüyor. Hali hazırda Türk Telekom abonesi olan şehit ailelerine bir yıl boyunca, evde İnternet ve ev telefonu hizmetleri ücretsiz sunulacak. Ayrıca, 15 Temmuz demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden evde İnternet ve ev telefonu abonesi olan şehitlerimizin geçmiş dönem borçları sıfırlanacak." ifadeleri yer aldı.

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