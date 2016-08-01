'Tavşan Yüreği Zeytinyağı' kente nefes olacak

ATB'nin 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı Zeytinpark Antalya'ya nefes olurken, diğer yandan zeytin varlığıyla ekonomik varlık gösteriyor. 25 kurum ve kuruluşun ortaklığıyla faaliyet gösteren Zeytinpark'ta 20 bin zeytin ağacından toplanan zeytinin yağı çıkarılarak ilk defa damak tadına sunuldu.

Emek sonuç verdi

ATB ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark'ta 20 bin zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, kent merkezinin en geniş yeşil alanının zeytin ağaçlarıyla nefes aldığını söyledi. 2009 yılından bu yana Zeytinpark'ta ağaçların düzenli olarak bakım, budama ve gençleştirme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Çandır, bakıma alınan ağaçların zeytin verimi ve kalitesinin de her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Alandan toplanan zeytinleri bu yıla kadar ihaleyle işlenmemiş halde sattıklarını belirten Çandır, "Bu yıl ilk defa Zeytinpark'ta bulunan zeytin ağaçlarımızdan elde ettiğimiz zeytini sıkarak yağ elde ettik" dedi.

Zeytinyağı kalitesinde iddialı

Tavşan yüreği ve natürel birinci zeytinyağının satışa sunulduğunu kaydeden Çandır, "Tavşan yüreği zeytinyağını çok önemsiyoruz. Çünkü Antalya'nın kökü eskiye dayanan ama kaybolmaya yüz tutmuş bir ürünü. Tavşan yüreği zeytinyağı yurtdışında bir çok yerde ödül almış bir ürün. Biz tavşan yüreği zeytinyağını daha çok insana ulaşsın diye küçük ambalajlarda paketledik. Natürel birincimiz de kaliteli zeytinyağları arasında ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

Gıda kodeksine uygun üretilen zeytinyağlarına talebin yoğun olmasını beklediklerini söyleyen Ali Çandır, toplanan zeytinlerden 600 kilo civarında zeytinyağı elde edildiğini söyledi. Butik bir üretim olduğunu dile getiren Çandır, "Antalya'nın zeytin tarihi çok derin ve hedefimiz Pamfilya döneminde başlayan zeytincilikte Antalya'yı tekrar marka haline getirmek, Zeytinpark'ın zeytinyağlarını da markalaştırmak" dedi.

Geliri yine Zeytinpark'a

250 ml'lik tavşan yüreği zeytinyağın 20 TL'den, 2 litrelik natürel birincinin 50 TL'den satışa sunulduğunu belirten Ali Çandır, "Zeytinpark'taki tavşan yüreği seçme zeytinlerden sadece mekanik işlenmeyle elde edilmiş üstün kalitedeki zeytinyağımızı damak tadına sunuyoruz. Talep edenler zeytinyağına Zeytinpark'tan ulaşabilir" dedi.

Zeytinyağlarının satışıyla elde edilen gelirin yine alanın kente kazandırılması çalışmalarında harcanacağını aktaran Çandır, "Biz halkımızdan Zeytinpark zeytinyağlarını tercih ederek Antalya'ya nefes olmalarını bekliyoruz" dedi.

Pamfilya döneminde beri

Bu topraklarda Pamfilya döneminden beri zeytinyağının önemli bir ürün olduğuna işaret eden ATB Başkanı Ali Çandır, şöyle dedi:

"Oradan alacağınız zeytinyağı ile sadece zeytinyağı tatmış olmuyorsunuz, Antalya'nın akciğerine de sahip çıkmış oluyorsunuz. Çünkü bu topraklarda Pamfilya döneminden beri zeytinyağı önemli bir ürün. Ama bizi zamanında türkülerle kendi mallarımızdan uzaklaştırdılar, 'zeytinyağlı yiyemem basma fistan giyemem' diye. Biz Antalya zeytinyağlarını tekrar markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Sektörün tüm aktörlerini borsamızda bir araya getirdik. Bir network oluşturmak istiyoruz. Antalya zeytincilerinin birbiriyle iletişimini güçlendirerek, onlara budamadan ambalajlamaya kadar, tadım eğitimine kadar network ağı içinde Zeytinpark'ta eğitimler vereceğiz." (DHA)