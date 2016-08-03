İTO'da dev buluşma

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 49 ülkenin İstanbul Başkonsolosu ve üst düzey temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. 'Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye' başlıklı toplantıda konuşan Çağlar, 15 Temmuz darbe girişiminde asker elbisesi giymiş Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye ile birlikte 'tüm küresel düzeni' tehdit ettiğini söyledi.

Toplantının gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan İbrahim Çağlar, "Bizler 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu o günden bu güne kadar İstanbul'da bulunan misyon şeflerimizle irtibat halindeydik. Çünkü bu süreçte onlar bu olayların ekonomiye zararı var mıdır yok mudur diye bir endişe içindeydiler. Biz o zamanlarda yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün burada hep beraber olalım istedik. Bizler bu yaptığımız toplantı da yaptığımız çalışmaları sizlere anlatalım ve sizlerin de düşüncelerini alalım, daha sonra da sizler de gidin bunları ülkemizde yatırım yapmak isteyen veya yapan yatırımcılara anlatın dedik. Bu gün yapılan toplantı da onların düşüncelerini aldık" dedi.

Türkiye ekonomisinin, sürdürdüğü reformlar ve tutarlı finans politikalarıyla özellikle son 10 yılda üstün bir performans gösterdiğini kaydeden Çağlar, başkonsoloslara hitabında bunun aksi yönünde oluşturulmak istenen yargının yanlış olduğuna vurgu yaptı. Çağlar, "Türkiye'den çok uzaklarda, bu ülkeyi hiç tanımadan yazılan ve doğruyu yansıtmayan haberlerin ülke gerçeklerinden ne denli uzak olduğunu en iyi bilen sizlersiniz. Hem İstanbul'un büyük potansiyelinin, hem de yaşadığımız süreçten daha da güçlenerek çıkacak güç ve iradeye sahip olduğumuzun en iyi şahitleri sizlersiniz. Dünyaya sadece gerçeklerin anlatılması için, bu şehir ve ülkede yaşayan siz yabancı misyon şefi dostlarımıza da önemli bir vicdani sorumluluk düşüyor. Bu vicdani sorumluluk, evrensel demokrasi ilkelerinin de doğal bir sonucudur" diye konuştu.

"Dünya ekonomisinin yüzde 60'ına ulaşan bir konumdayız"

İTO Başkanı Çağlar, 15 Temmuz'un ardından dolar, euro ve borsanın eski seviyelerine doğru bir seyir izlediğini, yurtiçinde insanların dövize değil, TL'ye yatırım yapmalarının da ekonomiye olan güvenin çok açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin konumu ve ekonomi potansiyelinin önemli bir noktada olduğunun altını çizen Çağlar, "Türkiye dünyanın merkezinde olan bir ülke ve etrafına baktığımız zaman bir çok sıkıntıların yaşandığı bir konumda bulunuyor. Havza da çok fazla sıkıntılar yaşanıyor ama ekonomik anlamda baktığımız zaman biz çok kısa zamanda dünya ekonomisinin yüzde 60'ına ulaşan bir konumdayız. Bu durumda bulunan bir ülkede yaşananların getireceği sıkıntılar nelerdir. Ekonomiye, siyasete, iş ve can güvenliğine, demokrasiye zararları nelerdir, konsoloslarımızla bunları paylaştık. Bu darbe girişimi neticesinde halkın dur demesini, halkın canına, malına, demokrasiye sahip çıkmasının yanı sıra hem kendi yatırımlarına hem de yabancı yatırımcıların malına sahip olduğunu anlattık. Milletimizin bu kısa süre içerisinde ellerinde bulunan dövizleri bozdurarak ekonomiye katkı sağladıklarını ve ekonominin darbe almadığını anlattık. Bu çalışma sonrasında başkonsolosların da bundan sonra kendi ülkelerinde bu işin propagandasını yapacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan darbe girişiminden ülkenin ekonomisinde yaşanan sıkıntıların alınan tedbirler sayesinde zararlarının ortadan kaldırıldığını sözlerine ekleyen Başkan İbrahim Çağlar, "15 Temmuz olayının tabi ki yaraları olur ve çok büyük olmasa da yaşadık. Ama çok hızlı tedbirler almamız bunu bertaraf etti. Halkın devreye girmesinin yanı sıra Merkez Bankamız hemen devreye girdi. Merkez Bankası'nın açıklamasında da bu olayın enflasyon üzerinde etkisi olmayacağı ortaya koyuldu. Diğer yandan özel tüketimde gerileme yok, hızını koruyor. Mega projelerde de takvim işliyor. Hükümetin yatırımlarına devam edeceğini söylemesi ve bununla birlikte ek teşviklerin çıkartılması, bu iş dünyasına verdikleri vergi barışı anlamında bu ödenmeyen alacaklar ki bu konuda bu gün mecliste konuşulacak. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman bir darbe alabiliyorsunuz, ekonominiz biraz sıkıntıya girebiliyor ama aldığınız hızlı tedbirlerle bu sorunları aşıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Hükümetin OHAL süresince günlük hayatı etkileyecek bir uygulama olmayacağının sözünü verdiğini belirten Çağlar, "İş dünyasının her zaman yanında olan, yabancı yatırımcıyı her ortamda destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize güvenimiz tamdır. Gerek demokrasimizin ve gerekse ekonomimizin bu süreçten güçlenerek çıkacağına hiç şüphemiz yoktur" diyerek gerek konsolosluklar ve gerekse yabancı yatırımcı açısından endişe edilecek bir durum olmadığının altını çizdi.

Toplantıda başkonsolosların temsil ettiği ülkelerle özel sektörümüzün ekonomik işbirliğini kuvvetlendirecek adımlar da ele alındı