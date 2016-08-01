Şanlıurfa'da Arazi Toplulaştırma Hizmet İçi Eğitim Programı

Büyükhatipoğlu, kurumlarınca GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen Arazi Toplulaştırma Hizmet İçi Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki tarım alanlarının ABD'nin 10'da biri, Avrupa Birliği ülkelerinin de 3'te biri genişliğinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de tropikal iklimde yetişen ürünlerin dışında birçok ürünün üretildiğini ifade eden Büyükhatipoğlu, "Ortaya çıkan verilerde Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda, mevcut tarım potansiyeli doğru tarım teknikleriyle örtüştürüldüğünde, dünya tarımında söz sahibi olabileceğini göstermektedir." diye konuştu.

Dünya tarımında yaşanan olumsuzluklara rağmen, Türkiye'nin dünya sebze ihtiyacının yüzde 3.5'ini ürettiğini ve 4. sırada yer aldığını anlatan Büyükhatipoğlu, meyve üretiminde de yüzde 2.3'lük oranla 11. sırada bulunduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmalarla Türkiye'de üretim çeşitliliği ve verimliliğinin artığını vurgulayan Büyükhatipoğlu, "Ülkemiz dünyada 6 üründe birinci, 6 üründe ikinci, 12 üründe üçüncü, 12 üründe beşinci ve 17 üründe de onuncu sırada yer almaktadır. Böylece tarımsal üretim gücünde dünyada 6. sıraya, Avrupa'da da birinci sıraya yerleşmiştir." ifadesini kullandı.

Tarımsal arazilerin çok parçalı ve dağınık olmasının üretim maliyetini artırdığına işaret eden Büyükhatipoğlu, şunları söyledi:

"Çok parçalı ve dağınık araziler, modern tekniklerin kullanılmasını ve ulaşım ağının inşasını zorlaştırmakta, çiftçinin kazancını düşürmekte, tarımsal rekabet ile tüketici fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı acil olarak 14 milyon hektar alanın arazi toplulaştırılması çalışmalarının yapılması zaruri görülmektedir."

GAP'ın ekonomiye katkısı 6.6 milyar dolar olacak

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Büyükhatipoğlu, bölgenin Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 58'ini, kırmızı mercimeğin yüzde 98'ini, Antep fıstığının yüzde 85'ini, arpanın yüzde 16'sını, durum buğdayının yüzde 46'sını, mısırın da yüzde 27'sini ürettiğini vurguladı.

Türkiye'nin tarım ve gıda alanındaki 11.2 milyar dolarlık ihracatının 3'te birinin yağlı tohum, yağlı tohum küspesi, ham yağ ve margarinden oluştuğunu aktaran Büyükhatipoğlu, şu bilgileri verdi:

"GAP bölgesinde yağlı tohum üretimi büyük önem arz etmektedir. GAP'ta ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı bir milyon 580 bin hektar olup bu arazilerin 474 bin 528 hektarı sulanmaktadır. GAP'ta arazi toplulaştırma çalışmasında 2 bin 430 bin hektar arazi tamamlanmış, 45 bin hektarda da çalışmalar devam etmektedir. Ekonomik olarak sulanabilir arazilerin dışındaki alanlarda da toplulaştırma gerçekleşmiştir. Sulama ve toplulaştırma tamamlandığında GAP'ın yılda sulama faydası 2.2 milyar dolar, enerji faydası 4 milyar dolar, içme suyu faydası 410 milyon dolar olmak üzere milli ekonomiye yıllık katkısı 6.6 milyar dolar olacaktır. Ayrıca bir milyon 270 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır. Bahsettiğim duruma bakıldığında açıkçası Hollanda gibi GAP büyüklüğünde bir devletin tarım alanında söz sahibi olması, İsrail'in tohumculuk alanında bizim ülkemizden çok ileri olması kabul edilebilir bir durum değildir."

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da tarım sektöründe verimlilik sorunlarının aşılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Sektördeki sorunların aşılmasında sektöre yönelik mesleki ve teknik eğitimlerle yayınlardan etkin bir şekilde yararlanılması gerektiğini ifade eden Tuna, "Ülkemizde her alanda olduğu gibi ümidin ekildiği tarım sektöründe de sabrın semeresi olan güzel günler, güzel yarınları biçileceğine dair inancımız tamdır. Burada eğitime katılan bütün mühendislere başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, 25 eğitimci tarafından çeşitli illerden katılan 102 mühendise, 40 gün sürecek eğitimi başladı.