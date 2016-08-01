Ünlü işadamı Mustafa Boydak serbest bırakıldı!

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile Holding İnsan Kaynakları Yöneticileri Halit Bayhan adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Boydak Holding ve Boydak Eğitim-Kültür Vakfı'ndan yönetici olan Şükrü Bekir ve İlyas Boydak tutuklandı.