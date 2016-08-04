Tugay Komutanlığı önündeki beton bloklar kaldırıldı

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkiinde yan yana bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'nın çevresindeki tüm yollar belediye araçlarıyla kurulan barikatlarla kapatıldı. Askeri birliklerin çıkışlarını önlemek amacıyla alınan tedbir kapsamında D-100 Karayolu çift yönlü kapatıldı, tugay ve jandarmanın girişine araçlarla barikat kuruldu.

Ardından Bolu Valiliği, jandarma ve tugay çevresindeki tedbirlerin OHAL kapsamında sürdürülmesine karar verdi. Bu kapsamda 22 Temmuz'dan itibaren D-100 Karayolu'nun Ankara yönü ulaşıma açıldı. İstanbul yönünde yol boyunca belediye araçları kaldırılırken yerine belediye tarafından beton bloklar ve diğer alt yapı malzemeleri yerleştirildi. Valiliğin OHAL kararı kapsamında Tugay Kavşağı ile İl Jandarma Komutanlığı lojmanları önündeki kavşakta ise polis kontrol noktaları oluşturuldu.

Valilik OHAL Bürosu'nun kararıyla Tugay ile Jandarma önündeki beton bloklar iş makineleriyle kaldırıldı. Belediye ekipleri vinçler yardımıyla beton blokları TIR'lara yüklediler.