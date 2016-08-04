TRT’de FETÖ vurgunu

Hain emellerini hayata geçirmek için devletin kritik kurumlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu (TRT) da adeta finans üssü haline getirdiği ortaya çıktı. Eli kanlı örgüt mensuplarının, TRT'ye sızıp ilk etapta kendilerinden olmayan yapım şirketlerini saf dışı bıraktıkları, bütün işleri örgütün güdümündeki şirketlere vererek yaklaşık 300 milyon liralık vurguna imza attıkları tespit edildi.

FAHİŞ FATURALAR KESİLDİ



En büyük yolsuzluk ise dış yapımların ağırlıklı olduğu tematik kanallarda yapılmış. SABAH'ın haberine göre TRT yöneticileri dikkat çekmemek için önce, mensupları olmayan dış yapım firmalarıyla kısa süreli sözleşmeler yapmış. Bu firmalara bölüm başına cüzi ödemeler yaparak göz boyayan hainler, çekilmeyen bölümleri de almış gibi fatura ederek kurumdan kaynak sağlamışlar. Yolsuzluk bununla da bitmemiş, ödeme planı oluşturulmuş bölümleri ise kendi firmalarına uçuk rakamlara yaptırıp örgüte kaynak aktarmayı sürdürmüş.



MUHABİRLERDEN HİMMET ALDI



17-25 Aralık operasyonundan sonra TRT'de toplam 550 kişi açığa alınmış, bir bölümü ise tasfiye edilmişti. Kurumda, çalışan FETÖ bağlantılı yaklaşık 400 kaşeli muhabire gönderdikleri haber değeri olmayan metinler karşılığında telif adı altında para aktarıldığı ve bu paraların himmet olarak toplandığı ortaya çıktı.



OKYANUS ÖTESİNİN HABERİ VAR MI?



Süreçten mağdur olan firmalar, başta Afrika olmak üzere Müslümanlar'ın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde FETÖ mensuplarının çıkar ağı kurduğunu, her ülkeyi bir İmam'ın temsil ettiğini ve bu kişilerden izin alınmadan hiçbir iş yapılamadığını ifade ettiler. Firma yetkilileri, "Bize bu yaptığınız çekimden 'Okyanus Ötesi'nin haberi var mı diye soruyorlardı" sözleriyle süreci anlattılar.



YOLSUZLUK RAPORLARA GİRDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurum ve kuruluşlarda Paralel Yapı'yla mücadele çalışmalarını denetlemekle görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), hazırladığı rapora TRT'deki paralel yapılanma da girmişti. TİB ve böcek soruşturmasının ardından TRT'yi incelemeye alan Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun inceleme kararında ise kurum içindeki Paralel Yapı'nın usulsüzlükleriyle ilgili yoğun şikâyetler etkili olmuştu. 17-25 Aralık operasyonları sürecinde en fazla şikâyetin geldiği kurumlardan biri olan TRT için raporda "Paralel Yapı'nın özel önem verdiği kurumlar arasında" ifadeleri kullanılmıştı. DDK ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun kurumdaki incelemeleri devam ediyor.