THY demokrasi şehitlerini anıyor

SÜLEYMAN ŞEN-HABER MERKEZİ

Türk Hava Yolları(THY), FETÖ'nün darbe girişimini sırasında hayatını kaybeden Erol Olçak’ı unutmadı. Binlerce yolcu tarafından kullanılan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki CIP Salonu’nda kablosuz internetin şifresi “erololcak” oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ederken oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’nde hayatını kaybeden demokrasi şehidi Erol Olçak’ın adını hatırlatmak adına THY CIP Salonunun wifi şifresini “erololcak” yaptı. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde Business Class ile Elite Card üyesi yolcuların kullandığı CIP Salonu’nda kablosuz internet şifresi bundan önce de ‘15JULY; (15 Temmuz) olmuştu. erololcak şifresi 7 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.