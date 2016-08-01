TBMM Dışişleri Komisyonu ABD'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'dan oluşan heyetin, ABD yönetiminden üst düzey isimlerle görüşecek.

Görüşmelerde, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasında yaşananların yanı sıra örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin de gündeme geleceği öngörülüyor.

Temaslarına bugün başlayan heyet Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde bilgilendirme toplantısına katıldı, ardından ABD Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcısı Leslie Caldwell'le görüştü.

Heyet, gün içinde yabancı basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirecek ve SETA DC'yi ziyaret edecek.

ABD'deki temaslarını 8 Ağustos Pazartesi gününe kadar Washington ve New York'ta sürdürecek heyet, yarın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile bir araya gelecek, Atlantic Council ile Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) yetkilileriyle görüşecek.