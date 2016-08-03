'Şehit eşiyim' demişti, terör suçundan tutuklandı

Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Şare'nin, 30 Haziran tarihindeki cenazesinin ardından beraberinde iki çocukla birlikte Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un yanına gelen Reyhan D. şehit eşi olduğunu söyledi. Eşinin, 2006 yılında şehit olduğunu söyleyen Reyhan D., bu acıyı unutumadığını, geceleri uyuyamadığını, gece gündüz mezarlığa gittiğini söyledi.

KENDİSİNİ 'BİNBAŞI MELİSA' OLARAK TANITTI

Vali Coş'un talimatı üzerine bayramda ziyaret edilecek şehit aileleri arasına eklenmek istenen Reyhan D'nin bu görüşme sonrasında aceleyle şehit evinden ayrılması üzerine polis araştırma yaptı. Reyhan D'nin şehit eşi olmadığı, şehit evinden ayrılırken de kendisini 'Binbaşı Melisa' olarak tanıttığı belirlendi.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhan D. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açtı. 3 kere evlenip boşandığı, eski eşlerinden hiçbirinin şehit olmadığı, bazı kişilere ve yaşadığı yerlerde kendini binbaşı ve askeri pilot olarak tanıttığı, çeşitli illerde 5 dolandırıcılık, 2 iftira soruşturması geçirdiği ve devam eden mahkemelerinin bulunduğu tespit edilen Reyhan D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

TERÖR SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dün, soruşturma kapsamında polisler Reyhan D.'nin Adapazarı'nın Nasuhlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Polis, Reyhan D.'yi gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınan Reyhan D. bugün adliyeye sevk edildi. Reyhan D. bölücü terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklandı. Dosya üzerinde gizlilik kararı olduğu öğrenilirken, Reyhan D. Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.