Sağlık personeli memur alımı tarihi belli oldu

Memur alımları başlıyor. Kamu kurumlarına kaç memur alınacak? Tüm detaylar bu sayfada sizlerle. Memur alımı kapsamında geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nda 5 binden fazla personelin açığa alınması sonrasında sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda hizmetlerin aksamaması amacı ile çeşitli alanlarda sağlık personeli alınacağı bildirilmektedir. Sağlık Bakanlığı bağlı kurumlarına Sağlık Personeli ve normal personel alımı yapılacağı ile ilgili haberlerin çıkması ile atama bekleyen sağlık personelini heyecanlandırdı. Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere, sağlık Memuru, Klinik Destek Personeli, Tıbbi Sekreter, Ebe, Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi, Veri Hazırlama Elemanı ve temizlik görevlisi alım yapılacağı öğrenildi.

MEMUR ALIMI YAPILACAK MI

Memur alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 15 Temmuz darbe sonrasında açığa alınan personellerden doğan açığın yeni personeller ile giderilmeye çalışıldığı edinilen bilgiler arasında. Kalkışma girişimi sonrasında Olağanüstü hal ilan edilmesi ve OHAL kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra ardından KHK Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı yapılacağı öğrenildi.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI MI

Memur alımı kapsamında geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nda 5 binden fazla personelin açığa alınması sonrasında sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda hizmetlerin aksamaması amacı ile çeşitli alanlarda sağlık personeli alınacağı bildirilmektedir. Alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı bağlı taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere, sağlık Memuru, Klinik Destek Personeli, Tıbbi Sekreter, Ebe, Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi, Veri Hazırlama Elemanı ve temizlik görevlisi alım yapılacağı öğrenildi