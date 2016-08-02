Orgeneral Akar'dan Dunford'a 'Gülen' yanıtı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte TBMM'de bombalanan yerleri gezdi.

Darbe girişiminde kullanılan İncirlik Üssü'nü ziyaretinin ardından Ankara'ya geçen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Dunford'un Akar'a, "ABD olarak darbeyi en güçlü şekilde kınadığını" söyleyerek, ABD askerlerinin Türkiye'nin ve Türk ordusunun yanında olduğunu ve işbirliğinin devam edeceğini söylediği öğrenildi.

TÜRK HALKINA TEBRİK

Daha sonra Akar ile birlikte Meclis'e gelen Dunford ve ABD Büyükelçisi John Bass, önce genel kurul salonunu gezdi. Heyete AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik etti ve o gece yaşananları anlattı.

Görüntüler karşısında çok üzüldüğünü ifade eden, Türk halkına ve ordu mensuplarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Dunford da, Meclis'in bombalar altında ayakta kalıp, çalışmaya devam etmesinin Türk halkının cesaretini gösterdiğini belirterek, "Türk halkını gösterdikleri cesaretten ve demokrasiye olan inançlarından dolayı kutluyorum" dedi.

'AKAR'LA ARKADAŞIZ'

Türk heyetinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı gıyabi tutuklu Gülen'in iade edilmesi talebini gündeme getirmesi üzerine Dunford, ABD'de hukuk sistemi içinde talepler ve kanıtlar dikkate alınarak değerlendirme yapılacağını söyledi. Dunford'un bu sözleri üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "Daha ne kanıtı, kanıt benim" diyerek karşılık verdiği öğrenildi.

Türk askeri ile Afganistan'da beraber çalıştıklarını, Akar ile geçmişten beri tanıştıklarını, arkadaş olduklarını ve yıllardır birlikte çalıştıklarını kaydeden Dunford, Meclis'e saldırının kabul edilemez, terörist bir saldırı olduğunu kaydetti. (Habertürk)