Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda komutayı ele almak isteyen darbeci general Semih Terzi'nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulma görüntüleri ortaya çıktı.

30 KURŞUNLA ŞEHİT ETTİLER

Hain generali alından vurarak darbe girşiminin seyrini değiştiren Kahraman Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, başına ve vücuduna isabet eden 30 kurşunla şehit düşmüştü.

KOMUTANI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATMIŞTI

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı FETÖ'cü general Semih Terzi'yi alnından vuran koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile arasındaki son diyaloğu gözyaşları içinde anlatmıştı.

"Başçavuş Ömer Halisdemir'i aradım, Ömer benim koruma astsubayımdır. Ömer'e, "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et" dedim.

Ömer Başçavuş, sonu ölüme varan emir üzerine vakur bir sesle Zekai Paşa'ya hitaben, "Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin" dedi.