Milli Savunma ve Genelkurmay'daki atamalar Resmi Gazete'de
Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan atamalar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Milli Savunma Bakanlığının, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 94 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 22 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 general ile GATA Komutanlığından 6 general ve 1 amiralin çeşitli görevlere atanmalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Dinçer Ural'ın yeni rütbesiyle aynı görevine, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Adli İşler Yardımcısı Tuğgeneral İhsan Bülbül'ün Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.