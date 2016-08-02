Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Özel Kalem Müdürü'nün de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özgür Sanal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu, Kültür Daire Başkanı Aşkın Günay, Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Tevfik Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Personel Şube Müdürü Fuat Kurt, emekli emniyet müdürü ve Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy, belediye avukatı Hüseyin Ozan Çetin, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Namlı ile Fatih Aydın, Sinan Yıldırım, Murat Türkili, Sait Koralp Özkut ve Mustafa Yalın'ı gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.AA