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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkan yardımcısı, genel sekreter ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mersin  Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Özel Kalem Müdürü'nün  de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık  talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özgür Sanal, Büyükşehir Belediyesi  Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu, Kültür Daire  Başkanı Aşkın Günay, Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Tevfik  Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Personel Şube Müdürü Fuat Kurt, emekli emniyet  müdürü ve Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy, belediye avukatı Hüseyin Ozan Çetin,  Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Namlı ile Fatih Aydın, Sinan  Yıldırım, Murat Türkili, Sait Koralp Özkut ve Mustafa Yalın'ı gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.AA

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