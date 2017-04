MEB'den askeri lise öğrencilerinin nakli ile ilgili önemli açıklama

Tekin, AA muhabirine FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK)" ile kapatılan özel okullar ve askeri liselerdeki öğrencilerin nakil sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak KHK ile kapatılan özel öğretim kurumlarındaki zorunlu eğitim çağındakiler ile KHK ile kapatılan askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarındaki öğrencilerin yerleştirme süreçlerine ilişkin işlemler yürüttüklerini anlatan Tekin, her iki gruptaki öğrenciler için çok detaylı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kapatılan İstanbul Kuleli Askeri Lisesi, İzmir Maltepe Askeri Lisesi, Bursa Işıklar Askeri Lisesi, İstanbul Heybeliada Askeri Lisesi, Ankara Bando Astsubay Hazırlama Okulunda yaklaşık 5 bin öğrenci bulunduğunu bildiren Tekin, bu öğrencilerin nakil süreçlerine ilişkin bütün çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Daha önce benzer bir çalışmayı polis kolejindeki öğrenciler için de yaptıklarını anımsatan Tekin, askeri liselerdeki öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından tedbir aldıklarını bildirdi.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 9. sınıfta okuyup bu yıl 10. sınıfa geçen öğrencilerimiz, fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki bütün ortaöğretim kurumlarını tercih edebilecek. Fen ve sosyal bilimler liseleri 9. sınıftan itibaren farklı bir program uyguluyorlar. Dolayısıyla müfredat arasında uyumsuzluk açısından bu liseler hariç tutuldu. Örneğin Bando Mızıka Okulundaki çocuklar güzel sanatlar liselerine nakil yoluyla başvuru yapabilecek.

10. sınıfta müfredat farklılaşıyor. Meslek liselerinde, imam hatip liselerinde farklı bir müfredat uygulanıyor. Dolayısıyla 10. sınıftan 11'e, 11'den 12'ye geçen öğrenciler, sadece puanlarına uygun anadolu liselerine kayıt olabilecek."

Tekin, bu hafta içerisinde bütün nakil işlemlerini bitireceklerini belirterek, Genelkurmay Başkanlığının ilgili birimlerinden 5 okuldan 3'ünün listesini aldıklarını, diğer okullardaki listelerin de gün içerisinde gelmesini beklediklerini bildirdi.

İletişim bilgileri olan öğrencilerle temasa geçeceklerini ifade eden Tekin, "Bakan onayımızı hazırladık, listeler geldikten sonra bu öğrenciler il ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlüklerinden nakil komisyonuna başvuracak ve yerleştirme işlemlerini yapacağız." bilgisini aktardı.

-Türkiye'nin her tarafında tercih yapabilecekler

Müsteşar Tekin, Türkiye’nin bazı illerindeki askeri liselerde 81 ilden öğrenci bulunduğunu, öğrencilerin bir kısmının sırf askeri liselerde okumak içen memleketlerinden geldiğini anımsattı.

Kapatılan askeri okullardaki öğrencilere tercih hakkı vereceklerini bildiren Tekin, bu öğrencilerin ülke geneline istediği ili tercih edebileceğini söyledi.

Yerleştirmelerde öğrencilerin puanlarının dikkate alınacağını vurgulayan Tekin, "Askeri liselerde okuyan öğrencilerin, endişeye kapılmasına gerek yok." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin 8'inci sınıfı bitirdiğinde merkezi sınavlara girdiğini anımsatan Tekin, "O zamanki adıyla SBS veya TEOG, o dönem tabi olduğu sisteme göre, aldıkları puanlar üzerinden kendilerine tercih hakkı vereceğiz. Diyelim ki öğrenci, taban puanı 470 olan bir anadolu lisesine girmek istiyorsa puanı yetiyorsa oraya girecek, yetmiyorsa puanına uygun bir lise türü her ne ise oraya yerleşecek." diye konuştu.

- Kapatılan özel okul öğrencilerinin nakilleri

Kapatılan özel okullardaki öğrencilerin ise e-okul sisteminde bilgilerinin bulunduğunu, eğitim öğretim hayatlarının her döneminde de nakil hakları olduğunu ifade eden Tekin, "İstedikleri her daim, her gün nakil ekranlarından başvurularını yapıp puanlarına göre bir okula yerleşebilecek durumdalar." diye konuştu.

Kapatılan okullardaki öğrencilerin resmi okullara kontenjan koşulu aranmaksızın yerleştirileceklerini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Örneğin, 34 kontenjanlık sınıfta, 2 öğrenci ayrılmış, 2 kişilik boş kontenjan var. Bu iki kişilik boş kontenjan, bizim normal nakil prosedürüne tabi çocuklar için ayrıldı. 34 artı kontenjan koşulu aranmaksızın kapatılan okullardaki çocuklar başvuru yapabilecekler. Puanlarına ve okul türleri uygun okullara yerleştirilecekler. İlkokul ve ortaokullarla ilgili zaten bir sıkıntı yok çünkü, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre bu çocuklar, evlerine en yakın okullara yerleştirilmiş olacaklar. Hiçbir sıkıntı olmaksızın, hiçkimse mağdur olmaksızın çocuklarımız eğitim öğretim hayatlarına devam edecekler, zorunlu eğitim sürecini tamamlamış olacaklar."AA