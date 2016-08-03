İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Manisa’da 31 polis ve 1 savcı gözaltında

Manisa’da 31 polis ve 1 savcı gözaltında

Manisa%E2%80%99da+31+polis+ve+1+savc%C4%B1+g%C3%B6zalt%C4%B1nda

Manisa’da darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 31 polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Manisa genelinde, emniyet personeline yönelik operasyon yapıldı. Çoğunluğunun ilçelerde görevli olduğu belirtilen 31 polis, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilenlerin sorguya alındığı öğrenildi.

SAVCI DA GÖZALTINDA

Önceden Manisa Adliyesi’nde görev yapan, şimdi İzmir Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kızıltuğ da Manisa’da gözaltına alındı. Kızıltuğ’un İzmir’e gönderileceği belirtildi.(DHA)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

Kıdem tazminatı fonu çalışmaları haftaya başlıyor

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

En Çok Okunanlar