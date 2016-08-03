Manisa’da 31 polis ve 1 savcı gözaltında
Manisa’da darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 31 polis gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Manisa genelinde, emniyet personeline yönelik operasyon yapıldı. Çoğunluğunun ilçelerde görevli olduğu belirtilen 31 polis, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilenlerin sorguya alındığı öğrenildi.
SAVCI DA GÖZALTINDA
Önceden Manisa Adliyesi’nde görev yapan, şimdi İzmir Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kızıltuğ da Manisa’da gözaltına alındı. Kızıltuğ’un İzmir’e gönderileceği belirtildi.(DHA)