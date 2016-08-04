Manisa eski emniyet müdürü gözaltında

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Manisa'da önceki yıllarda 2.5 yıl İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yunus Çetin gece evinde gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilen Çetin, daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bugüne kadar Manisa'da, görevinden uzaklaştırılan kamu personeli sayısının bin 876'ya ulaştığı, 36'sı emniyet personeli olmak üzere 72 kamu personelinin tutuklandığı açıklandı. (DHA)