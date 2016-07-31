Kurtulmuş: '7 ağustos meydanlardaki son günümüz olacak'

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından Taksim Meydanında sabaha kadar devam eden Demokrasi nöbetine dün gece Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konuk oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'la birlikte kürsüye çıkarak meydandaki vatandaşları selamlayan Kurtulmuş, milletin destan yazma gücünün her zaman var olduğunu 15 Temmuz akşamı bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Katılımlarından ötürü vatandaşlara teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı emeller diliyoruz. Bu meydanları dolduran bütün partilerden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu meydan, bu kürsü sadece bir partinin değildir. Bu meydan vatansever bütün insanlarımızın kürsüsüdür. Taksim meydanı; Allah bir, peygamber hak, bu vatan bizim, bu bayrak bizim diyen herkesindir. İşte Selçuklu'nun torunları burada, Osmanlı'nın torunları burada, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları burada. Tankın, topun, hatta uçakların önüne çıktınız, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"7 Ağustos'ta yapılacak büyük miting bir mezuniyet törenidir"

Kurtulmuş, "Siz onlara büyük bir millet nedir, kardeşlik nedir, milli dayanışma nedir onu öğrettiniz. Siz bu meydanları cumhuriyeti, geleceğimizi, istikbalimizi ve istiklalimizi korumanın bir üniversitesi haline getirdiniz. Şimdi 7 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak büyük miting meydanları dolduran milyonlar için birmezuniyet törenidir. 7 ağustosta hepiniz bir büyük diploma alacaksınız. Bu milletin aynı ataları gibi şerefli bir millet olduğunu gösteren büyük bir diplomayı alacaksınız. İnşallah 7 ağustos meydanlardaki son günümüz olacak ama artık birleşmiş olan ellerimiz var, kalplerimiz var" ifadelerini kullandı.

"7 Ağustos'a kadar nöbetimize devam edeceğiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a teşekkür ederek, "Buradan bir geçmiş olsun dileklerimizi de hükümetimize ve parlamentomuza iletmek istiyoruz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, 15 Temmuz akşamından bu yana bu meydanda Alevi'si, Sünni'si ve hangi düşüncede olursa olsun insanımız buradaydı ve nöbete devam dedi. 7 Ağustos'a kadar da inşallah bu ruh içerisinde nöbetimize devam edeceğiz. Sizi aramızda görmekten mutlu olduk" şeklinde konuştu.