Erdoğan'a suikast timindeki firari hainler komutanlarıyla birlikte yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen darbecileri arama çalışmaları devam ediyor.

Gelen bir ihbar üzerine güvenlik güçleri, Ula ilçesinde operasyon başlattı.

Şirinköy mahallesinde bir grup avcı, asker üniformalı 5 kişiyle karşılaştı. Şüpheliler, avcılara tatbikatta olduklarını ve üzerlerine yöneltilen ışıkları kapatmalarını söyledi.

Avcılar, kendilerine gösterilen fotoğraflara bakarak Yüzbaşı Ergün Şahin'i teşhis etti.

Bunun üzerine bölgeden ayrılan avcılar, durumu köy muhtarını bildirdi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat ekibi ve helikopter gönderildi. Takviye güçlerin arasında özel harekat polisleri de var.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Yerleri tespit edilen darbecilere sık sık "teslim olun" çağırısı yapılıyor. Bölge çembere alındı. Operasyon devam ediyor. Bölgeden silah sesleri gelmeye başladı.

Güvenlik güçleri, bölgede çatışma çıktığı, silahların uzun menzilli olduğu olduğunu belirterek çevredeki meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

DARBECİ 10 ASKER YAKALANDI

Muğla Valisi Amir Çiçek, 10 askerin yakalandığını açıkladı.

1 askeri arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çiçek, şunları söyledi:

"Operasyonu yöneten arkadaş beni aradı. Şu anda 10 tanesi yakalandı. 1 tanesi kaçıyor. Vatandaşlar operasyon bölgesinde bulunuyor. Vatandaşlarımızı duyarlılığa çağırıyorum bölgeden çekilmeleri için. Şu anda orada 11 asker var. Diğer bir kişi aralarında değil. Elebaşları olan onları yöneten kişi de aralarında."

İŞTE O "ELEBAŞI"

Vali Çiçek'in "elebaşları" dediği kişinin Binbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığında Tabur Komutanı olarak bildiği Şükrü Seymen olduğu biliniyor. Özel Kuvvetler'de uzun yıllar eğitim aldıktan sonra başka birliklere dağıtılmış olan darbe yanlısı timi, Binbaşı Şükrü Seymen’in kurduğu belirlenmişti. Suikast timini komuta eden Seymen'in, özelliklerini ve cemaatle ilişkilerini çok iyi bildiği firari timin üyelerini, bizzat kendisinin belirleyip topladığı tespit edilmişti.

16 GÜNDÜR ARANIYORLAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerden 7'si yakalanmıştı. Kaçak 12 askeri arama çalışmaları devam ediyordu.

DOMUZ AVINA GİDEN AVCILAR GÖRDÜ

Firari askerleri gördüğünü ile süren Üzeyir Çalca, domuz avına giderken 5 kamuflajlı esker gördüğünü, niçin burada bulunduklarını sorduğunda ise tatbikat yaptıklarını söylediklerini belirtti. Çalca, şunları anlattı:

"İki arkadaş mısır tarlasına domuz bekçiliği yapmaya gidiyorduk. Azmak (Dere) içerisinde çatırtı duyduk. Domuzların dere içerisinde olduğunu düşündük. Biraz bekleyip domuz olduğuna kanaat getirince ateş edecektik. Ancak seslerin dereyi geçip tarlaya doğru girdiğini duyduk., O tarafa ışık tuttuk arkadaşımla birlikte. Birdenbire 5 kişi yere yattı. İçlerinden bir tanesi ayağa kalktı. Ne yaptıklarını sorduğumuzda 'Biz tatbikat yapıyoruz' dediler. Biz 5 kişiyi gördük ama azmak içerisinden çatırtı sesleri geliyordu. Daha fazla kişi olabilir."

ÜZERLERİNDE TİŞÖRT ALTLARINDA KAMUFLAŞ VARDI

Üzeyir Çalca, askerlerin nasıl oldukları yönündeki soruya ise üzerlerinde askeri tişört bulunduğunu belirterek, "Altlarında kamuflaş vardı. Ancak dereyi geçtikleri için ıslanmıştı. Zayıf yapıları, yüzleri sakallı ve dağınık bir haldeydiler" dedi.

GÜN İÇİNDE 16 DEFA İHBAR YAPILDI

Gün içerisinde jandarma ekiplerine civarda yaşayan vatandaşlar tarafından en az 16 defa firari darbeci askerlerin görüldüğüne yönelik ihbarlar ulaştı. Ancak akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine başlayan operasyon sonrası 9 firafi darbeci asker yakalandı.