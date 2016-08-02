Kaçak helikopterde CIA parmağı 

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, darbe girişimi sonrası 8 askerin Yunanistan’a kaçtığı helikopterde bir de CIA ajanının bulunduğunu ileri sürdü. Gülen’in Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA ile 1966’ten beri bağlantısı olduğunu ileri süren Deligöz, “Amerikan ajanı olan Türkiye CIA İstanbul masası şefi Fuller vardı. Muhtemeldir ki Yunanistan’a helikopterle giden 8 asker Fuller’i kaçırdı” dedi.

Arlarındaki bağ kesinleşti

Gülen ile CIA’nın Ortadoğu ve Türkiye Masası eski Şefi Graham Fuller arasında bağ olduğunu öne süren Deligöz şöyle konuştu: “Şu kesinleşti ve ortaya çıktı. Amerikan ajanı olan Türkiye CIA İstanbul masası şefi Fuller vardı. Bu Fuller 1964’te Türkiye’ye geliyor istihbarat masası şefi olarak. 1966’da da Fethullah Gülen cemaati kuruluyor. Yıllar sonra da Fuller’in kefaletiyle Amerika’da oturma izni alıyor. 1964’lerden beri bunlar planlandı, yetiştirildi. 15 Temmuz darbe gecesi o Fuller denen adam İstanbul’daydı. İstanbul Büyükada’da bir otelde toplantı yaptılar uzmanlarla. Hatta Amerika’ya canlı bağlanmak için tesisat kurmuşlar. Türkiye’deki darbeyi nasıl yöneteceklar, sonuçlar nasıl olacak, diye. Muhtemeldir ki Yunanistan’a kaçan helikopterin içerisinde, Fuller’i kaçırdılar o gece. O 8 askerin Yunanistan’a kaçtığı helikoperin içerisinde Fuller de vardı maalesef. Dolayısıyla büyük bir bela atlattığımız düşünüyorum“