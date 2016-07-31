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İstanbul'da ücretsiz toplu taşımaya yeni düzenleme

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- İETT otobüsleri ve raylı sistemler, 1 hafta süreyle 20.00-06.00 arasında ücretsiz olarak yolcu taşımaya devam edecek

- Şehir Hatları, halk otobüsleri, Otobüs AŞ ve deniz motorları ücretli hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devam eden demokrasi nöbetleri dolayısıyla ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarına yeni düzenleme getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte toplu taşıma araçlarından İETT otobüsleri ve raylı sistemler bir hafta süreyle (7 Ağustos Pazar saat 00.00'a kadar) 20.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yolcu taşımaya devam edecek.

Toplu ulaşım, 20.00-06.00 saatleri dışında ücretli olacak.

Şehir Hatları, halk otobüsleri, Otobüs AŞ ve deniz motorları ücretli hizmet verecek. Kaynak: AA

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